Власний досвід. Як NovaPay першим серед небанків видав українцям картки

У минулому році NovaPay першим отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила компанії відкривати рахунки і випускати картки. Наступний крок – запуск власного мобільного застосунку. До цього подібного ніхто не робив в Україні. Чому ми вирішили вийти на конкурентний банківський ринок та як за вісім місяців власними силами створили повноцінну фінансову аплікацію.

Передісторія і передумови

NovaPay вже 12 років працює як частина групи компаній NOVA (Нова пошта), допомагаючи українцям і бізнесу платити за логістичні послуги, у тому числі здійснити всі види платежів і переказів у відділеннях Нової пошти. Звісно, будь-який бізнес потребує нових викликів, тож, ще до COVID ми планували вихід за рамки Нової пошти і досліджували, з якими саме продуктами і технологіями це буде найбільш ефективно і органічно. Ми оцінювали як можливість стати банком і отримати банківську ліцензію, так і придбати таку фінінституцію. Але зрештою, це не наша ДНК. Бо ми, як і вся група компаній, сповідуємо простоту, швидкість і гнучкість, а банки все ж таки дещо зарегульовані. Та й інвестиції в такий розвиток подій були б суттєвими. Тож, ми визначили для себе мету - стати найкращою фінансовою компанією, при цьому не стаючи черговим українським банком поруч із десятками існуючих.

Коли ми дізнались, що в Україні запрацює оновлений Закон про платіжні послуги, - ми зрозуміли, що це точно наше. І почали працювати на те, щоб стати першими в цій ніші. Процес зайняв кілька років. Ще до отримання ліцензії ми погодили із власниками такий стратегічний вектор і почали працювати над прототипом застосунку. Це був перший рік повномасштабного вторгнення, але нас це не зупиняло. Уся Нова пошта взяла курс на розвиток в Європі, і ми розуміли, що маємо запропонувати краще фінансове рішення для України і зарубіжжя. І, що важливо, маємо зробити це власноруч. Бо, за стандартами групи компаній, ключові технологічні елементи мають бути “власного виробництва”, щоб не залежати від вендорів і повністю відповідати перед клієнтами за безпеку і надійність операцій.

Перші кроки

Так за два місяці ми створили перше MVP для внутрішніх цілей і довели, що доволі невеликою командою і в обмежені терміни можемо робити такі речі і виходити назовні. Це був кінець 2022 року, і для нас ця була точка неповернення. В той же час ми подали документи регулятору на розширену ліцензію. Шляху назад не було.

Перший челендж полягав в тому, щоб отримати ліцензію, – бо і ми, і НБУ були новачками в цій грі. Проте, за три місяці ми стали першою небанківською компанією в Україні, яка отримала дозвіл на відкриття рахунків і випуск карток. І тут треба віддати належне регулятору, з яким ми разом пройшли цей шлях, – швидко, чітко і гладко.

Коли ми отримали ”вхідний квиток”, почали в повну потужність працювати над додатком. Ми не мали за ціль повністю підкорити банківський ринок, ми фокусувались на тому, щоб максимально полегшити розрахунки клієнтів усіма можливими способами і забезпечити їм безпеку платежів. Часто буває, коли ми самостійно шукаємо для клієнтів найкраще рішення. Так, до того ми забезпечили мережу Нової пошти власними POS-терміналами і курʼєрів Tap-To-Phone – “вмонтованим” POS-рішенням у їхніх смартфонах. Все для того, щоб зробити зручнішими платежі для клієнтів. Таким чином, ми увійшли в один ринок і з діджитальними банками, і з традиційними. Каталізатором цього стала війна, яка призвела до закриття великої кількості банківських відділень. Люди у віддалених куточках України не могли отримати фінансові послуги у банках, але вони могли зробити це у відділеннях Нової пошти.

Що у фокусі в додатку

Плануючи вихід у нову нішу, провели низку досліджень. Тому знали, що важливо для клієнтів для легкості щоденних фінансів. Це знання разом із цінностями групи компаній, які базуються на швидкості, легкості та безпеці операцій, лягли в основу нашої роботи над додатком. В його продуктовому базисі – весь звичний фінансовий арсенал, тобто платежі і перекази, посилка в кредит як кредитний продукт, а також облігації як альтернатива депозиту. Також є і унікальні фішки – наприклад, вигода на доставку і комісію з післяплати.

Разом із цим, ми очікуємо на отримання ліцензії у Європі. Тому наша стратегія несе в собі продукт “на виріст”, коли Україна вступить в ЄС, кордони і різні валюти зникнуть. Ми прагнемо, щоб додаток масштабувався як в Україні, так і за кордоном, міг працювати як транскордонний гаманець. Саме тому надихались сервісами, що вже працюють без кордонів, різними мовами, з різними клієнтськими групами, – Revolut, Wise, N26. Хоча і в Україні є багато класних продуктів з інноваційними технологіями і крутим дизайном.

Що стало запорукою успіху

Підходячи до лінії старту, ми вже мали потужний R&D офіс, який обʼєднав в собі Business Development i IT. На мій погляд, саме цей підхід найефективніший, бо так бізнес і розробники працюють в одній звʼязці. До того ж, наша команда зібрана не тільки із фінансів, а й з FMCG – тобто, ми налаштовані на якомога client friendly продукт. А наші айтівці завжди готові їхати на пʼятій передачі і заточені під максимальну ефективність процесів. Щодо методів, то я вірю в Project Management як кращий підхід – коли все чітко і рівно, бізнес може рухатись вперед, а клієнт може бути впевнений в кращому сервісі.

Як підсумок – до додатку NovaPay щодня доєднується тисяча українців. За чотири місяці користувачами NovaPay стали сто пʼятдесят тисяч клієнтів. Ми присутні в двох основних сторах, а зареєструватись в застосунку можна онлайн і оффлайн за пʼять хвилин. Але у нас “в рукаві” є нові продукти. Тож, далі буде.