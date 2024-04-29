NovaPay розмістив чергові випуски облігацій – серії D, E та F

NovaPay зареєстрував та розмістив ще три випуски власних облігацій – серій D, E та F – на суму 100 млн грн кожний. Цінні папери вже доступні для купівлі у мобільному додатку NovaPay. Там їх можна легко придбати за кілька хвилин та в кілька кліків.

Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зазначається, що відсоткову ставку за облігаціями визначено на рівні до 17% річних. Їх можна буде придбати строком від 1 до 12 місяців.

Виплата доходу здійснюватиметься на платіжний рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів.

"Власні облігації NovaPay – гідна альтернатива банківському депозиту з конкурентною дохідністю та простим процесом покупки. Це додаткова можливість урізноманітнити свій інвестиційний портфель, подбати про збереження і накопичення коштів, – говорить Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Він додав, що українці вже придбали облігацій NovaPay більше ніж на 200 млн грн.

Як придбати облігації NovaPay

Щоб придбати облігації NovaPay у застосунку необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ "Накопичення" та натиснути "Купити облігації";

обрати умови: строк та суму інвестицій;підтвердити заявку, підписати документи за допомогою "Дія";

підпису та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

NovaPay – перша приватна компанія в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією.

У 2023 році компанія розмістила перші три випуски цінних паперів (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен.

За допомогою розширеної ліцензії Національного банку України, NovaPay тепер може надавати українцям можливість миттєво відкривати платіжні рахунки, оформляти віртуальні карти та користуватися ними.

NovaPay планує запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтовно у червні. Найближчим часом будуть випущені кредитні картки.

Додамо, що NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку України ще в квітні 2023 року - вона дозволила надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, що NovaPay вийшла на ринок Молдови, ставши першим фінансовим сервісом у цій країні, який запропонував клієнтам функцію післяплати.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.