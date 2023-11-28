Третина всіх витрат піде на війну: Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет РФ

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

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Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що 2024 року Кремль направить майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.

Частка військових видатків у бюджеті наступного року досягне 29,5%. Нинішнього року це було 19%, а минулого 17%.

Видання нагадує, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.

Також витрати за національним проектом «Охорона здоров'я» планується урізати на 10%, з 321,3 до 289,9 млрд рублів, причому секвестр торкнеться майже всіх його підпрограм.

При цьому, як пише Bloomberg, незважаючи на різке збільшення військових видатків та санкції, уряд РФ очікує, що доходи бюджету становитимуть понад 35 трильйонів рублів — на 22% більше, ніж у 2023 році.

Дефіцит бюджету у 2024, згідно з документом, становитиме 0,9% ВВП.

Зазначимо, що витрати на оборону у проекті бюджету України на 2024 рік становитимуть 1 трильйон 685 млрд грн. Це більше половини всіх видатків бюджету. Або ж 21,6% від прогнозованого ВВП України. За нинішнім офіційним курсом НБУ це 46 млрд доларів.