Треть всех расходов пойдет на войну: Путин подписал закон о рекордном военном бюджете РФ

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ВПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

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Об этом сообщает The Moscow Times.

В 2024 году Кремль направит почти треть всех расходов на содержание армии и военно-промышленного комплекса. На оборону потратят 10,775 трлн рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Доля военных расходов в бюджете в следующем году достигнет 29,5%. В этом году это было 19%, а в прошлом 17%.

Издание напоминает, что треть бюджета на оборону тратил СССР в свои последние годы: в бюджете-1990 году на военные цели было заложено 71 млрд рублей или 29,4%.

Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.

Также расходы по национальному проекту «Здравоохранение» планируется урезать на 10%, с 321,3 до 289,9 млрд рублей, причем секвестр коснется почти всех его подпрограмм.

При этом, как пишет Bloomberg, несмотря на резкое увеличение военных расходов и санкции, правительство РФ ожидает, что доходы бюджета составят более 35 триллионов рублей – на 22% больше, чем в 2023 году.

Дефицит бюджета в 2024 году согласно документу составит 0,9% ВВП.

Отметим, что расходы на оборону в проекте бюджета Украины на 2024 год составят 1 триллион 685 млрд грн. Это больше половины всех расходов бюджета. Или 21,6% от прогнозируемого ВВП Украины. По нынешнему официальному курсу НБУ это 46 млрд долларов.