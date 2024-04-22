Мировые расходы на оборону достигли исторического максимума, Украина – на 8 месте

Украина заняла восьмое место в мире по оборонным расходам в 2023 году, они выросли почти до $65 млрд. Помощь от западных партнеров и собственные оборонные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% военных расходов России.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает "DW".

Украина стала восьмой страной в мире по военным расходам, которые в прошлом году выросли на 51% - до $64,8 млрд (37% ВВП страны и 58% государственных расходов).

В отчете SIPRI расходы Украины на военные нужды в 2023 году оценили 59% российских. При этом в течение года Украина также получила военную помощь, по меньшей мере, на $35 млрд, в том числе $25,4 млрд – от США. В сумме, эта помощь и собственные оборонные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% военных расходов России.

В России в 2023 году такие расходы выросли на 24% и составили $109 млрд (5,9% ВВП и 16% расходов госбюджета), что на 57% больше, чем в 2014-м, когда она аннексировала Крым.

Расходы на оборону достигли исторического максимума

Согласно отчету, в результате войн России против Украины и Израиля против ХАМАСа и напряженности в Тихоокеанско-азиатском регионе расходы на оборону в мире в прошлом году существенно выросли, достигнув нового рекордного показателя. По подсчетам аналитиков SIPRI, в 2023 году на оборонные цели было израсходовано около 2,4 триллиона долларов США. Это на 6,8 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

В частности, расходы выросли в Европе, на Ближнем Востоке и Азии. Всего впервые с 2009 года объем оборонных расходов вырос во всех пяти регионах, сообщил исследователь SIPRI Нан Тиан в комментарии информационному агентству AFP. По его словам, рост на 6,8% стал самым высоким таким в течение года с 2009-го, и эти цифры отражают "ухудшение состояния мира и безопасности во всем мире".

Кто больше всего тратит на оборону

Абсолютным лидером по расходам на оборонные цели в 2023 году были Соединенные Штаты Америки – $916 млрд, или 37% военных расходов в мире. Помимо США, в пятерку мировых лидеров по объемам военных расходов вошли Китай, РФ, Индия и Саудовская Аравия. Впрочем, показательно, что война России против Украины привела к увеличению оборонных расходов Украины, России и ряда европейских стран.

Треть всех расходов бюджета РФ уйдет на войну

Война, развязанная страной-агрессором РФ, негативно влияет на российскую экономику. Рубль обесценивается, а инфляция ускоряется. Поскольку РФ увеличивает расходы на оборону, риск перегрева русской экономики остается достаточно высоким.

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ОПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

На оборону потратят 10,775 трлн рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Доля военных расходов в бюджете 2024 достигнет 29,5%. В 2023 году это было 19%, а в 2022 - 17%.

Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.