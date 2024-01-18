Разведка Британии оценила влияние войны на экономику РФ

Война, развязанная страной-агрессором РФ, негативно влияет на российскую экономику. Рубль обесценивается, а инфляция ускоряется. Поскольку РФ увеличивает расходы на оборону, риск перегрева российской экономики остается достаточно высоким.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что центральный банк России повысил процентную ставку на 1% к новой базовой ставке 16%, что стало уже пятым повышением с июля 2023 г., когда базовую ставку установили на уровне 6,5%.

По данным разведки, инфляция в России продолжала ускоряться в конце 2023 г., поднявшись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре против 6,7% в октябре.

В целом инфляция в 2023 году, по оценкам российской статистической службы, составит 7,4%, что почти вдвое превышает прогнозы Центробанка РФ.

"Длительное вторжение России в Украину, с высокой вероятностью, окажет негативное влияние на перспективы российской экономики", - прогнозируют в разведке.

Там добавляют, что, поскольку Россия наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным.

Треть всех расходов бюджета РФ уйдет на войну

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ВПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

На оборону потратят 10,775 трлн рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Доля военных расходов в бюджете 2024 достигнет 29,5%. В 2023 году это было 19%, а в прошлом 17%.

Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.