Розвідка Британії оцінила вплив війни на економіку РФ

Війна, розв’язана країною-агресором РФ, негативно впливає на російську економіку. Рубль знецінюється, а інфляція прискорюється. Оскільки РФ нарощує витрати на оборону, ризик перегріву російської економіки залишається досить високим.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1% до нової базової ставки 16%, що стало вже п'ятим підвищенням з липня 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.

За даними розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному вимірі в листопаді проти 6,7% у жовтні.

Загалом, інфляція у 2023 році, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує прогнози Центробанку РФ.

"Триваюче вторгнення Росії в Україну, з високою ймовірністю, негативно вплине на перспективи російської економіки", - прогнозують у розвідці.

Там додають, що оскільки Росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається вірогідним.

Третина всіх витрат бюджету РФ піде на війну

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.

Частка військових видатків у бюджеті 2024 року досягне 29,5%. У 2023 році це було 19%, а минулого 17%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.