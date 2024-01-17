Британська розвідка розповіла, як втрата літака А-50 вплине на авіацію РФ

Українські військові 14 січня 2024 року знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22. Це, ймовірно, обмежить боєздатність російської авіації.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що ураження розвідувального літака А-50 має важливе значення для України.

"Ймовірно, тепер Росія буде змушена переглянути обмеження зони польоту своїх літаків", - наголошують у розвідці Британії.

За даними відомства, A-50 має вирішальне значення для російського повітряного нагляду над зонами бойових дій.

Як підкреслили у розвідці Британії, військово-повітряні сили Росії мають 8 літаків А-50, які, ймовірно, можуть компенсувати оперативні наслідки втрати.

"Однак збільшення навантаження на інші літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії", - прогнозують у розвідці.

Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем

Близько 21:00 14 січня українські сили уразили два російські літаки, а саме розвідувальний літак А-50 ДРЛО та бомбардувальник ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний, керівник ГУР Буданов і Повітряні сили у понеділок, 15 січня, підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук натякнув, що це відповідь росіянам за тогорічний ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинуло 46 людей.

"Мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...", - зазначили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Оперативне командування "Південь" заявило, що за допомогою знищеного російського літака А-50 РФ наводила потужні ракетні удари по Україні, тому його ліквідація може відтермінувати майбутні ракетні атаки

Для чого потрібен ДРЛО А-50

Літаки А-50 призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні. Крім того, А-50 може виявляти повітряні об’єкти, які рухаються на малій висоті.

Перший літак такого типу було пошкоджено у лютому 2023 року на аеродромі у Білорусі. Тоді місцеві партизани за допомогою дрона уразили його радіолокаційну антену, після чого А-50 полетів на ремонт до Ростову-на-Дону.

Вартість одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 становить близько $330 мільйонів.