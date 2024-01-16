Британська розвідка розповіла, чи зможе армія РФ оточити Авдіївку найближчим часом

За останній тиждень ні армія країни-агресора РФ, ні ЗСУ не змогли досягти якихось значних успіхів на фронті. Головною метою окупантів залишається оточення Авдіївки.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що незважаючи на досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати стратегічну вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

Як повідомляють у розвідці Британії, оперативне оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовою метою армії РФ.

"Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі", - констатують у розвідці.

Там додають, що селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує постачання боєприпасів та продовольства на Авдіївський напрямок.

"Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", - прогнозують у розвідці Британії.

Чому окупанти так активно штурмують Авдіївку

За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.

Протягом останніх тижнів російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Окупанти намагаються оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.