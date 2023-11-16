- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Британська розвідка пояснила, для чого росіяни так активно штурмують Авдіївку
Протягом останнього тижня російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Росія майже напевно намагається оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.
Про це йдеться в щоденному розвідувальному огляді Великої Британії.
Згідно з повідомленням, під час нещодавнього наступу росіяни перегрупувалися та наблизилися до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, який має ключову тактичну позицію на північ від міста.
Завод знаходиться неподалік головної дороги до Авдіївки і якби російські війська захопила його, постачання сил ЗСУ у місті стало б складнішим для України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У розвідці зазначають, що промисловий об’єкт надає Україні локальну оборонну перевагу і російські сили, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об’єкт.
За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.
Додамо, протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на Авдіївку у Донецькій області.
Зауважимо, що за даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.