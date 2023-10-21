Армія РФ перегрупувалася і відновила наступ на Авдіївку, – ISW

У п'ятницю, 20 жовтня, російські війська здійснили перегрупування та відновили наступ у районі Авдіївки Донецької області та незначно просунулися вперед.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що армія РФ відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, що свідчить про те, що російське військове командування залишається відданим наступальним операціям у цьому районі, незважаючи на значні втрати техніки та особового складу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська забезпечили незначне просування на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували, що армія РФ захопила український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулася до залізничної станції на північ від Авдіївки та біля ресторану «Царська охота» на південь від Авдіївки.

Ще один воєнкор стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Інші військові блогери заявляли про просування до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня тривають бої під Бердичами.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Північного.

20 жовтня Генштаб України повідомив, що за минулу добу під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки. Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські війська знищили 200 одиниць російської бронетехніки.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються відремонтувати пошкоджену техніку ще в полі. На кадрах, опублікованих 20 жовтня, видно, як українські війська завдають ударів по російській артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки.

Крім того, один російський блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступальними зусиллями, що, ймовірно, посилить матеріальні втрати в цьому районі.

"Початкова російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня також призвела до значних підтверджених втрат російської техніки, і той факт, що російські війська перегрупувалися та відновили наступ, свідчить про те, що або російські війська вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або що російське військове командування погано визначає пріоритетність наступальних операцій та не рахує втрати", - підкреслили в ISW.

Наступ окупантів на Авдіївку

Після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

Російські окупанти при наступі на Авдіївку Донецької області зіткнулися з проблемами у вигляді українських оборонних укріплень і недостатнього медичного забезпечення.

Останніми днями Авдіївка зазнає численних обстрілів, біля міста тривають важкі бої. Як повідомляв командир 59-ї окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський виданню The Washington Post, окупанти намагаються оточити місто з півдня і півночі.

Військовий розповідав, що загарбники зосередили в напрямку Авдіївки до трьох нових бригад, а чотири їхні батальйони зазнали втрат і втратили боєздатність.

Вранці 14 жовтня начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав, що над населеним пунктом, де залишаються 1620 осіб, постійно кружляють безпілотники. Як тільки окупанти бачать збір людей, вони наносять туди удари. У місто призупинили завезення гуманітарних вантажів, евакуація ускладнена.

19 жовтня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний приїхав в Авдіївку. Він пояснив, що ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

"Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", - підкреслив Залужний.