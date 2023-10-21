Армия РФ перегруппировалась и возобновила наступление на Авдеевку, – ISW

В пятницу, 20 октября, российские войска провели перегруппировку и возобновили наступление в районе Авдеевки Донецкой области и незначительно продвинулись вперед.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что армия РФ возобновила наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулась вперед, что свидетельствует о том, что российское военное командование остается преданным наступательным операциям в этом районе, несмотря на значительные потери техники и личного состава.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска обеспечили незначительное продвижение к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские военные блоггеры утверждали, что армия РФ захватила украинский опорный пункт у террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулась к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Еще один военкор утверждал, что российские войска безуспешно атаковали у Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и близ Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Другие военные блоггеры заявляли о продвижении до одного километра на линии Степное-Бердичи (8-10 км северо-западнее Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Северного.

20 октября Генштаб Украины сообщил, что за минувшие сутки под Авдеевкой украинские войска повредили и уничтожили около 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники. Украинские военные, действующие в районе Авдеевки, сообщили 20 октября, что за последние четыре дня украинские войска уничтожили 200 единиц российской бронетехники.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать поврежденную технику еще в поле. На кадрах, опубликованных 20 октября, видно, как украинские войска наносят удары по российской артиллерийской системе ТОС-1 вблизи Авдеевки.

Кроме того, один российский блоггер посетовал, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и невозможности накопления боеприпасов перед наступательными усилиями, что, вероятно, усугубит материальные потери в этом районе.

"Начальная российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября также привела к значительным подтвержденным потерям российской техники, и тот факт, что российские войска перегруппировались и возобновили наступление, свидетельствует о том, что либо российские войска считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо что российское военное командование плохо определяет приоритетность наступательных операций и не считает потери", – подчеркнули в ISW.

Наступление оккупантов на Авдеевку

После начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

Российские оккупанты при наступлении на Авдеевку Донецкой области столкнулись с проблемами в виде украинских оборонных укреплений и недостаточного медицинского обеспечения.

В последние дни Авдеевка подвергается многочисленным обстрелам, возле города продолжаются тяжелые бои. Как сообщал командир 59-й отдельной механизированной бригады Вадим Сухаревский изданию The Washington Post, оккупанты пытаются окружить город с юга и севера.

Военный рассказывал, что захватчики сосредоточили в направлении Авдеевки до трех новых бригад, а четыре их батальона понесли потери и потеряли боеспособность.

Утром 14 октября начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире общенационального телемарафона сказал, что над населенным пунктом, где остаются 1620 человек, постоянно кружат беспилотники. Как только оккупанты видят людей, они наносят туда удары. В город приостановили завоз гуманитарных грузов, эвакуация осложнена.

19 октября главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный приехал в Авдеевку. Он объяснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

"Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", - подчеркнул Залужный.