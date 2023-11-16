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Британская разведка объяснила, для чего россияне так активно штурмуют Авдеевку

Британская разведка объяснила, для чего россияне так активно штурмуют Авдеевку
Авдеевский коксохимический завод. Фото: Википедия

В последнюю неделю российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Россия почти наверняка пытается оцепить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Великобритании.

Согласно сообщению, во время недавнего наступления россияне перегруппировались и приблизились к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, который имеет ключевую тактическую позицию к северу от города.

Завод находится недалеко от главной дороги к Авдеевке и если бы российские войска захватили его, поставки сил ВСУ в городе стали бы сложнее для Украины.

В разведке отмечают, что промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонное преимущество и российские силы, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются атаковать объект.

За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

Добавим, за последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 бронированных транспортных средств во время своих атак на Авдеевку в Донецкой области.

Заметим, что, по данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

Автор:
Татьяна Гойденко