Оккупанты готовятся к "мясным штурмам" Авдеевки – ISW

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к очередной волне наземных атак у Авдеевки Донецкой области, несмотря на свои большие потери.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российский военный блоггер, связанный с Кремлем, утверждал, что российские войска вблизи Авдеевки значительно замедлили темп наземных атак к северу и югу от города в пользу мощного огня по непрямой наводке по украинским передовым позициям и вблизи тыловых районов.

"Возможно, российские войска пытаются блокировать украинские силы в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, воздушная и артиллерийская подготовка к полю боя перед новой волной российских атак", - отмечают в ISW.

Другие военные блоггеры также охарактеризовали текущие российские операции как "подготовительную поддержку", предположительно для дальнейших атак.

Представитель Таврической группировки ВСУ полковник Александр Штупун 30 октября также заявил, что российские войска готовятся к "мясным штурмам" вблизи Авдеевки и тренируют штурмовые подразделения "Шторм-З", состоящее из завербованных осужденных.

"Возможно, российские войска готовятся к переходу к таким фронтовым ударам во главе с пехотой после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные потери техники в Авдеевке в октябре", - предполагают в ISW.

Согласно данным геолокационного проекта GeoConfirmed, с 9 октября российские войска потеряли по меньшей мере 197 боевых машин под Авдеевкой, что является самой большой потерей с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В ISW подчеркивают, что нынешняя ситуация у Авдеевки является микрокосмом более широкой несостоятельности российского Генштаба извлечь уроки из предыдущих неудачных наступательных усилий в Украине.

"В течение 2022 и 2023 годов разные российские элементы участвовали в таких же катастрофических механизированных атаках с пехотой на укрепленные украинские позиции вдоль нескольких направлений, что свидетельствует о том, что окончательная вина в отсутствии стратегической адаптации лежит на Генштабе", - убеждены аналитики.

Они напоминают, что ранее российские войска понесли значительные потери в личном составе и технике во время неудачного наступления на Угледар на западе Донецкой области зимой 2022-2023 годов. Эти штурмы тяжелой пехоты полностью уничтожили участвовавшие в них российские подразделения, в том числе 155-ю морскую пехотную бригаду (Тихоокеанский флот), которую пришлось несколько раз восстанавливать из-за значительных потерь.

Вместо этого подразделения 1-го армейского корпуса "ДНР", действовавшего под командованием 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, и подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа недавно совершили аналогичные дорогостоящие механизированные штурмы вблизи Авдеевки.

По мнению аналитиков ISW, начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов несет полную ответственность за неудачу, как главный командующий на линии фронта.

Заметим, что на Авдеевском направлении ситуация продолжает оставаться напряженной. Несмотря на уменьшение штурмов из-за погодных условий, российские силы компенсируют это ударами из артиллерии, авиации и минометов.

В настоящее время российские оккупанты направляют дополнительные силы на фронт к Авдеевке, несмотря на проблемы с механизированными лобовыми атаками и очередным провалом попытки наступления.