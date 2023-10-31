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В разведке Британии рассказали, о чем свидетельствует замена командующего РФ на Херсонском направлении
Смена командующего группировкой российских войск "Днепр" на Херсонском направлении свидетельствует об усилении давления на оккупантов на юге Украины.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что российские государственные СМИ сообщили о том, что заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский лично принял командование Днепровской группировкой войск России. Он сменил генерал-полковника Олега Макаевича.
Как подчеркнули в разведке Британии, группировка "Днепр" отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный левый берег Днепра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В последние недели в этом районе активизировались бои, поскольку украинские Силы обороны пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который сейчас контролируют россияне", - отмечают в разведке.
Там добавляют, что Теплинский пользуется высоким уважением в Генштабе армии РФ и имеет опыт командования операциями в регионе, ведь он отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.
"Почти наверняка отражение украинских атак через Днепр и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине. Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы в этом районе", - констатируют в разведке Британии.
Напомним, украинские военные продолжают совершать наступательные операции на левом берегу Днепра. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста.