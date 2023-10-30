В РФ начали вербовать женщин на войну в Украину, - британская разведка

Поддерживаемая Кремлем российская частная военная компания "Редут" вербует женщин для отправки на фронт и участия в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что недавно в РФ распространялись рекламные объявления в соцсетях, в которых призывали новобранцев присоединиться к батальону "Борз", входящему в состав российского ЧВК "Редут". В них предлагали женщинам работать снайперами и операторами беспилотников.

По данным британской разведки, ЧВК "Редут" напрямую спонсируется главным управлением разведки России.

Также в марте 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине находятся 1100 женщин. По его словам, это составляет примерно 0,3% от всей численности оккупационной армии РФ.

В настоящее время женщины выполняют преимущественно функции медицинского обеспечения и общественного питания.

"Во время текущего конфликта женщины редко участвовали в боях на передовой в пророссийских силах, однако во время Второй мировой войны в советских войсках существовала сильная традиция женщин-снайперов и других боевых подразделений", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что пока остается непонятным, будут ли российские военные командиры наследовать этот пример и привлекать больше женщин к боевым действиям.

Ранее разведка Британии сообщала, что частная военная компания "Редут" на территории России вербует наемников под видом добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев". Сейчас ЧВК насчитывает более 7000 человек.

Также в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.