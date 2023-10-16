Конкуренти "вагнерівцям": в РФ ПВК "Редут" активно вербує найманців під виглядом добровольців, - британська розвідка

Приватна військова компанія "Редут" на території Росії вербує найманців під виглядом добровольців" у тому числі колишніх “вагнерівців”. Зараз ПВК налічує понад 7000 осіб.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що країна-агресор РФ використовує приватні військові компанії для посилення своїх регулярних військ, що дозволяє Кремлю уникнути подальших непопулярних в країні мобіліцізаційних заходів.

Наразі ПВК "Редут" контролюється і фінансується головним управлінням генштабу збройних сил РФ.

У британській розвідці наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях.

Чисельність групи, ймовірно, налічує понад 7000 осіб.

Зараз ПВК "Редут" є одним із підрозділів добровольчого корпусу, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил.

"Цілком реалістична можливість того, що практика Міноборони Росії вербувати через так звані добровольчі загони сприяла тому, що Росія уникне подальших непопулярних мобілізацій", - зазначили у розвідці Британії.

Нагадаємо, статус приватної військової компанії "Вагнер" залишається неясним на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці бойовиків з Кремлем. Наразі "вагнерівці" присутні у Білорусі, Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.

Нагадаємо, за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК "Вагнер", почали повертатися на фронт та воюють у складі окупаційної армії РФ під Бахмутом на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що Андрій Трошев, який покинув групу "Вагнер" після конфлікту з її фінансистом Євгеном Пригожиним, очолив російську нову приватну військову компанію, яка воює в районі Бахмута Донецької області.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ПВК "Вагнер" знову може стати серйозною загрозою, якщо відновить себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом.