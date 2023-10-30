У РФ почали вербувати жінок на війну в Україну, - британська розвідка

Російська приватна військова компанія "Редут", яка підтримується Кремлем, вербує жінок для відправки на фронт та участі у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що нещодавно у РФ поширювали рекламні оголошення в соцмережах, в яких закликали новобранців приєднатися до батальйону "Борз", який входить до складу російської ПВК "Редут". У них пропонували жінкам працювати снайперами та операторами безпілотників.

За даними британської розвідки, ПВК "Редут" безпосередньо спонсорується головним управлінням розвідки Росії.

Також у березні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Україні перебувають 1100 жінок. За його словами, це становить приблизно 0,3% усієї чисельності окупаційної армії РФ.

Наразі жінки виконують здебільшого функції медичного забезпечення та громадського харчування.

"Під час поточного конфлікту жінки рідко брали участь у боях на передовій у проросійських силах, проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших бойових підрозділів", - зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що поки залишається незрозумілим, чи будуть російські військові командири наслідувати цей приклад і залучати більше жінок до бойових дій.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що приватна військова компанія "Редут" на території Росії вербує найманців під виглядом добровольців" у тому числі колишніх “вагнерівців”. Зараз ПВК налічує понад 7000 осіб.

Також у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.