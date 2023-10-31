У розвідці Британії розповіли, про що свідчить заміна командувача РФ на Херсонському напрямку

Зміна командувача угруповання російських військ "Дніпро" на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на окупантів на півдні України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що російські державні ЗМІ повідомили про те, що заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський особисто перейняв командування Дніпровським угрупуванням військ Росії. Він змінив генерал-полковника Олега Макаєвича.

Як підкреслили в розвідці Британії, угруповання "Дніпро" відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним лівим берегом Дніпра.

"Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бої, оскільки українські Сили оборони намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який наразі контролюють росіяни", - зауважують у розвідці.

Там додають, що Теплинський користується високою повагою в Генштабі армії РФ і має досвід командування операціями в регіоні, адже він відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

"Майже напевно, відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні. Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили у цьому районі", - констатують у розвідці Британії.

Нагадаємо, українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту.