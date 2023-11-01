Погромы в Дагестане: Кремль теряет контроль над регионами РФ - ISW

Реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Дагестане 29 октября свидетельствует о том, что официальные лица РФ все больше озабочены ослаблением авторитарного контроля над отдаленными регионами России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав обвинения российского диктатора Владимира Путина в том, что Запад организовал такую провокацию с целью дестабилизации России.

Позже Кадыров призвал чеченских силовиков немедленно задерживать организаторов любых возможных беспорядков в Чечне или произвести три предупредительных выстрела в воздух, а затем произвести четвертый выстрел в голову.

"Реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, прежде всего, озабочен сохранением своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая насильственным ответом на потенциальные будущие беспорядки", - подчеркнули аналитики.

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что антисемитские демонстрации в Дагестане и в других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

Как считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, антисемитские демонстрации и погромы в Махачкале в Дагестане, скорее всего, будут расширять географию на территории Российской Федерации.

Антисемитские демонстрации в Дагестане

В воскресенье, 29 октября, в аэропорту столицы Дагестана Махачкали несколько тысяч человек вышли на протесты против самолета с израильтянами. Митингующие скандировали лозунги в поддержку Палестины и выкрикивали "Смерть евреям".

30 октября российские правоохранители подавили антисемитские беспорядки в Махачкале и навели порядок в местном аэропорту, задержав 60 участников беспорядков.

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в разжигании антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы "бандеровцев из Украины".

Меликов связал антисемитские акции в республике с Telegram-каналом "Утро Дагестана", который призвал к бунту и якобы "администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами".

Президент Владимир Зеленский считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы (Дагестан, РФ) вечером 29 октября укоренением антисемитизма в российском обществе.

Глава украинского государства напомнил, в частности, что за последний год российский министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе целый ряд антисемитских высказываний, а также антисемитские оскорбления использовал и лидер РФ Владимир Путин.