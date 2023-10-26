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Кадырову трудно балансировать между Кремлем и народом Чечни, - ІSW
Из-за поддержки российских властей ультранационалистической православной религии и идеологии главе Чеченской республики Рамзану Кадырову трудно балансировать между сохранением благосклонности Кремля и привлекательностью для чеченских мусульман.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 24 октября Кадыров выступил с непоследовательным и потенциально подстрекающим внутренним религиозным сообщением, намекая на то, что он пытается соединить свою пылкую поддержку российского диктатора Владимира Путина, регулярно изображающего себя защитником православной веры, и собственную персону главы Чечни, как убежденного сторонника мусульманских ценностей.
Сын Кадырова Адам недавно вызвал значительное возмущение среди россиян после того, как избил задержанного, обвиняемого в сожжении Корана. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов 24 октября наградили Адама Кадырова за развитие "межэтнического и межрегионального единства" и укрепление традиционных исламских ценностей, что Кадыров использовал для дальнейшей похвалы своего сына.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вероятно, Кадыров пытался уравновесить потенциально подстрекающие последствия публичной поддержки насилия своего сына, публично объявив об открытии православной церкви в Чечне вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым 25 октября", - отмечают аналитики ISW.
После этого Кадыров объявил о создании в Чечне добровольческого батальона "Шейх Мансур".
Это заявление вызвало возмущение российских ультранационалистов, поскольку "Шейх Мансур" - это также название добровольческого батальона, состоящего из чеченских и ичкерийских добровольцев, воюющих за Украину. Шейх Мансур был чеченским борцом из 18-го века, выступавшим против русского имперского правления.
"Вероятно, Кадыров будет продолжать вызывать гнев российских ультранационалистов, все больше выступающих против мигрантов из преимущественно мусульманских стран Центральной Азии и других религиозных меньшинств в России, своими постоянными попытками понравиться мусульманскому электорату", - прогнозируют аналитики.
Напомним, после шквала недовольства в российском информационном пространстве поведением сына Кадырова лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провел демонстративную встречу с Рамзаном Кадыровым в Кремле, чтобы продемонстрировать ему собственную поддержку.
Заметим, как считают аналитики ISW, Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне, а слухи о здоровье чеченского лидера повлияют на долгосрочную стабильность его, а значит, и путинского контроля над Чечней.