Кадырову трудно балансировать между Кремлем и народом Чечни, - ІSW

Из-за поддержки российских властей ультранационалистической православной религии и идеологии главе Чеченской республики Рамзану Кадырову трудно балансировать между сохранением благосклонности Кремля и привлекательностью для чеченских мусульман.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 24 октября Кадыров выступил с непоследовательным и потенциально подстрекающим внутренним религиозным сообщением, намекая на то, что он пытается соединить свою пылкую поддержку российского диктатора Владимира Путина, регулярно изображающего себя защитником православной веры, и собственную персону главы Чечни, как убежденного сторонника мусульманских ценностей.

Сын Кадырова Адам недавно вызвал значительное возмущение среди россиян после того, как избил задержанного, обвиняемого в сожжении Корана. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов 24 октября наградили Адама Кадырова за развитие "межэтнического и межрегионального единства" и укрепление традиционных исламских ценностей, что Кадыров использовал для дальнейшей похвалы своего сына.

"Вероятно, Кадыров пытался уравновесить потенциально подстрекающие последствия публичной поддержки насилия своего сына, публично объявив об открытии православной церкви в Чечне вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым 25 октября", - отмечают аналитики ISW.

После этого Кадыров объявил о создании в Чечне добровольческого батальона "Шейх Мансур".

Это заявление вызвало возмущение российских ультранационалистов, поскольку "Шейх Мансур" - это также название добровольческого батальона, состоящего из чеченских и ичкерийских добровольцев, воюющих за Украину. Шейх Мансур был чеченским борцом из 18-го века, выступавшим против русского имперского правления.

"Вероятно, Кадыров будет продолжать вызывать гнев российских ультранационалистов, все больше выступающих против мигрантов из преимущественно мусульманских стран Центральной Азии и других религиозных меньшинств в России, своими постоянными попытками понравиться мусульманскому электорату", - прогнозируют аналитики.

Напомним, после шквала недовольства в российском информационном пространстве поведением сына Кадырова лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провел демонстративную встречу с Рамзаном Кадыровым в Кремле, чтобы продемонстрировать ему собственную поддержку.

Заметим, как считают аналитики ISW, Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне, а слухи о здоровье чеченского лидера повлияют на долгосрочную стабильность его, а значит, и путинского контроля над Чечней.