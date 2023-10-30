В ISW розповіли про наслідки антисемітських протестів у Дагестані для російської влади

Триваючі антисемітські демонстрації в Республіці Дагестан та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що сотні протестувальників у Дагестані увірвалися в аеропорт Махачкали, заблокували злітно-посадкову смугу та спробували сісти на літак, що прибув з Ізраїлю увечері 29 жовтня, після поширення чуток про те, що російська влада планує переселити "ізраїльських біженців" у Дагестан та інші країни Північного Кавказу.

Також , в ніч з 28 на 29 жовтня в Нальчику Кабардино-Балкарської Республіки невідомі підпалили єврейський культурний центр.

Місцевий дагестанський Telegram-канал стверджував, що "ізраїльські біженці" зупинялися в готелі в Хасавюрті і закликав до протестів.

В даний час демонстрації тривають в аеропорту Махачкали, де протестувальники тимчасово заблокували вихід усіх людей з аеропорту. Демонстранти також перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян. Протестувальники скандували "Смерть євреям". Підрозділи Росгвардії відтіснили демонстрантів з території аеропорту, але натовп людей все ще перебуває за межами аеропорту.

Як зауважують в ISW, Telegram-канал, який закликав до бунту, наразі не працює, що може бути першим показником того, що російська влада активно намагається придушити продовження антисемітських протестів.

Наразі Кремль ще жодним чином не відреагував на події. Натомість глава Дагестанської Республіки Сергій Меліков, глава Карачаєво-Черкеської Республіки Рашид Темрезов і глава Кабардино-Балкарської Республіки Казбек Коков закликали жителів Північного Кавказу утриматися від агресивних дій і не розпалювати міжнаціональну ворожнечу.

Пізніше Меліков назвав демонстрацію порушенням закону, а Головне управління МВС Північно-Кавказького федерального округу попередило про незаконність проведення демонстрацій без попереднього дозволу уряду.

"Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити росіян, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну", - зазначають в ISW.

Крім того, прес-секретар головного рабинату Росії в Дагестані Овадя Ісаков 29 жовтня заявив, що сотні єврейських сімей у Дагестані повинні взагалі покинути Дагестан і Росію, тому що "Росія — не порятунок".

В ISW нагадують, що російський диктатор Володимир Путін 25 жовтня на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, у тому числі лідерами іудейської та ісламської конфесій, 25 жовтня відзначив Росію як "світоч релігійної гармонії".

Але російські ультранаціоналісти висловили занепокоєння, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії. Окремі російські ультранаціоналісти звинуватили Україну в інформаційній операції, але інші висловили глибоку стурбованість тим, що антисемітська діяльність може перерости в антиросійську.

Один російський блогер риторично запитав, чи будуть "погроми" в Москві, і стверджував, що демонстрації можуть призвести до ситуації, схожої на вбивства етнічних росіян у Таджикистані та Чечні в 1990-х роках.

"Російські ультранаціоналісти можуть почати різко критикувати російську владу через її слабку реакцію на демонстрації в Дагестані", - підкреслили в ISW.

Зауважимо, унаслідок антисемітських заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб, десятеро з них опинилися в лікарні.

Реакція Ізраїлю

Офіс прем'єр-міністра та МЗС Ізраїлю заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, пише The Times of Israel.

"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було", - йдеться у повідомленні.

Натомість представник ізраїльської служби безпеки каже, що обмежена кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована та знаходиться під охороною в аеропорту.

"Ми працюємо над тим, щоб вони відправилися стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", - сказав він.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський вважає масові заворушення в аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ) ввечері 29 жовтня наслідком укорінення антисемітизму в російському суспільстві.

Глава української держави нагадав, зокрема, що за останній рік російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дозволив собі низку антисемітських висловлювань, а також антисемітські образи використовував і лідер РФ Володимир Путін.