В ISW пояснили, як візит представників ХАМАС до РФ пов'язаний з війною в Україні

Країна-агресор РФ запросила делегацію ХАМАС до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі й надалі відвертати увагу США та Заходу від України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на те, що 26 жовтня високопоставлена делегація ХАМАС вирушила до Москви та зустрілася з офіційними особами Росії та Ірану.

Її очолював член політбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. До неї також увійшов міністр охорони здоров’я Сектору Гази Басем Наїм.

Високопоставлена делегація ХАМАСу востаннє відвідувала Москву в березні 2023 року на тлі напружених відносин між Росією та Ізраїлем через вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що делегація провела спільну зустріч із заступником міністра закордонних справ Росії, спеціальним представником на Близькому Сході Михайлом Богдановим і заступником міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

Під час візиту лідери ХАМАС зробили заяви, в яких високо оцінили позицію Росії щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Росія представила себе можливим посередником між Ізраїлем і ХАМАС і подала резолюцію ООН із закликом до гуманітарного припинення вогню.

Натомість Міністерство закордонних справ Ізраїлю 26 жовтня засудило запрошення ватажків ХАМАСу до РФ і закликало російську владу "негайно вигнати терористів ХАМАСу".

" Руки ватажків ХАМАСу заплямовані кровʼю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та літніми людьми. Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору та легітимацію звірствам терористів ХАМАСу", – йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю.

"Кремль вже використовує та, ймовірно, продовжуватиме використовувати війну Ізраїлю та ХАМАС для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на скорочення підтримки та уваги США та Заходу до України", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, Кремль посилив свою пропаганду після терактів ХАМАС в Ізраїлі, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України.

РФ союзник ХАМАС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримував відносини з Кремлем та дедалі більш ізольованим російським диктатором Володимиром Путіним навіть після вторгнення Росії в Україну. Та війна, яку розв'язав ХАМАС, поклала цьому край.

Крім того, в Ізраїлі викликає тривогу зростаюча залежність Москви від Ірану. Росія, ізольована від західних ринків, вклала значні кошти в купівлю іранських безпілотників для нападу на українські міста та цивільну інфраструктуру, тоді як США попередили, що Іран прагне придбати велику кількість російських ударних вертольотів, бойових літаків і систем ППО.

При цьому президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що його країна підтримуватиме палестинців та їхнє право на самооборону, і попередив, що Ізраїль слід притягнути до відповідальності за потенційну загрозу, яку він становить для Сектору Гази.

Президент Володимир Зеленський також вважає очевидним те, які сили могли спонукати та забезпечити організацію нападу "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що контролює сектор Газа, на Ізраїль 7 жовтня.