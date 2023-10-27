В ISW объяснили, как визит представителей ХАМАС в РФ связан с войной в Украине

Страна-агрессор РФ пригласила делегацию ХАМАС в Москву, чтобы с помощью войны в Израиле и дальше отвлекать внимание США и Запада от Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на то, что 26 октября высокопоставленная делегация ХАМАС отправилась в Москву и встретилась с официальными лицами России и Ирана.

Ее возглавлял член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В нее также вошел министр здравоохранения Сектора Газа Басем Наим.

Высокопоставленная делегация ХАМАС в последний раз посещала Москву в марте 2023 года на фоне напряженных отношений между Россией и Израилем из-за вторжения РФ в Украину.

Делегация провела совместную встречу с заместителем министра иностранных дел России, специальным представителем на Ближнем Востоке Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

В ходе визита лидеры ХАМАС сделали заявления, в которых высоко оценили позицию России по поводу войны между Израилем и ХАМАС.

Россия представила себя возможным посредником между Израилем и ХАМАСом и подала резолюцию ООН с призывом к гуманитарному прекращению огня.

Министерство иностранных дел Израиля 26 октября осудило приглашение главарей ХАМАС в РФ и призвало российские власти "немедленно изгнать террористов ХАМАС".

"Руки предводителей ХАМАС запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей. Визит в РФ дает попутный ветер террору и легитимации зверствам террористов ХАМАС", – говорится в сообщении МИД Израиля.

"Кремль уже использует и, вероятно, будет продолжать использовать войну Израиля и ХАМАС для продвижения нескольких информационных операций, направленных на сокращение поддержки и внимания США и Запада к Украине", отмечают в ISW.

Напомним, Кремль усилил свою пропаганду после терактов ХАМАС в Израиле, обвиняя, прежде всего, Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины.

РФ союзник ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживал отношения с Кремлем и все более изолированным российским диктатором Владимиром Путиным даже после вторжения России в Украину. Но война, которую развязал ХАМАС, положила этому конец.

Кроме того, в Израиле вызывает тревогу растущая зависимость Москвы от Ирана. Россия, изолированная от западных рынков, вложила значительные средства в покупку иранских беспилотников для нападения на украинские города и гражданскую инфраструктуру, в то время как США предупредили, что Иран стремится приобрести большое количество российских ударных вертолетов, боевых самолетов и систем ПВО.

При этом президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его страна будет поддерживать палестинцев и их право на самооборону, и предупредил, что Израиль следует привлечь к ответственности за потенциальную угрозу, которую он представляет для Сектора Газа.

Президент Владимир Зеленский также считает очевидным, какие силы могли побуждать и обеспечить организацию нападения "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), контролирующего сектор Газа, на Израиль 7 октября.