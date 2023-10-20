США отдадут Израилю снаряды, предназначенные для Украины - СМИ

Пентагон планирует передать Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из специальных запасов США, несколько месяцев назад подготовленных для отправки в Украину.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников.

Сообщается, что данные боеприпасы являлись частью американского арсенала оружия, хранящегося в Израиле в рамках соглашения между странами. Представители США предположили, что отправка снарядов из Израиля в Украину не изменит кардинально ситуацию в поле боя.

Издание пишет, что пока не понятно, смогут ли военные поставки США в Украину сохраняться на таком же уровне, если война Израиля и ХАМАС превратится в более масштабный конфликт. Однако в Пентагоне уверены в своих силах.

"Мы уверены, что сможем поддержать как Украину, так и Израиль с точки зрения их оборонных нужд", - сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

По информации издания, доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США, но согласно соглашению между странами Израиль может использовать боеприпасы в военном сценарии с разрешения США.

Израиль получил доступ к составам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также в конфликте в Газе в 2014 году.

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию о наилучшем способе сохранить помощь США Украине.

Один из вариантов предполагает настаивание на большом пакете помощи, который мог бы охватить большую часть 2024 года. Второй предлагает следовать меньшей краткосрочной поддержке, но имеет больше шансов на поддержку со стороны республиканцев.