В ISW рассказали о последствиях антисемитских протестов в Дагестане для Кремля

Продолжающиеся антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сотни протестующих в Дагестане ворвались в аэропорт Махачкалы, заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались сесть на самолет, прибывший из Израиля вечером 29 октября, после распространения слухов о том, что российские власти планируют переселить "израильских беженцев" страны Северного Кавказа

Также, в ночь с 28 на 29 октября в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики неизвестные подожгли еврейский культурный центр.

Местный дагестанский Telegram-канал утверждал, что "израильские беженцы" останавливались в гостинице в Хасавюрте и призывали к протестам.

В настоящее время демонстрации проходят в аэропорту Махачкалы, где протестующие временно заблокировали выход всех людей из аэропорта. Демонстранты также проверяли документы, удостоверяющие личность, в поисках израильских граждан. Протестующие скандировали "Смерть евреям". Подразделения Росгвардии оттеснили демонстрантов с территории аэропорта, но толпа людей все еще находится за пределами аэропорта.

Как отмечают в ISW, призвавший к бунту Telegram-канал пока не работает, что может быть первым показателем того, что российские власти активно пытаются подавить продолжение антисемитских протестов.

Пока Кремль еще никак не отреагировал на события. Глава Дагестанской Республики Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков призвали жителей Северного Кавказа воздержаться от агрессивных действий и не разжигать межнациональную рознь.

Позже Меликов назвал демонстрацию нарушением закона, а Главное управление МВД Северо-Кавказского федерального округа предупредило о незаконности проведения демонстраций без предварительного разрешения правительства.

"Кремлю, вероятно, будет трудно уверить россиян, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что еврейские меньшинства в России в безопасности, несмотря на свои усилия, представить Россию как религиозно толерантную страну", - отмечают в ISW.

Кроме того, пресс-секретарь главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны вообще покинуть Дагестан и Россию, потому что "Россия - не спасение".

В ISW напоминают, что российский диктатор Владимир Путин 25 октября на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, назвал Россию как "мир религиозной гармонии".

Но российские ультранационалисты выразили обеспокоенность тем, что антисемитские демонстрации распространятся с Дагестана и Северного Кавказа на другие территории России. Некоторые российские ультранационалисты обвинили Украину в информационной операции, но другие выразили глубокую обеспокоенность тем, что антисемитская деятельность может перерасти в антироссийскую.

Один российский блоггер риторически спросил, будут ли "погромы" в Москве, и утверждал, что демонстрации могут привести к ситуации, похожей на убийства этнических россиян в Таджикистане и Чечне в 1990-х годах.

"Российские ультранационалисты могут начать резко критиковать российские власти из-за ее слабой реакции на демонстрации в Дагестане", - подчеркнули в ISW.

Заметим, в результате антисемитских беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, десять из них оказались в больнице.

Реакция Израиля

Офис премьер-министра и МИД Израиля заявляют, что они следят за событиями в Дагестане и ожидают, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев, пишет The Times of Israel.

"Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было", - говорится в сообщении.

В то же время представитель израильской службы безопасности говорит, что ограниченное количество израильтян и евреев изолировано и находится под охраной в аэропорту.

"Мы работаем над тем, чтобы они отправились стыковочным рейсом в Москву, как только это позволят условия", - сказал он.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы (Дагестан, РФ) вечером 29 октября следствием укоренения антисемитизма в российском обществе.

Глава украинского государства напомнил, в частности, что за последний год российский министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе целый ряд антисемитских высказываний, а также антисемитские оскорбления использовал и лидер РФ Владимир Путин.