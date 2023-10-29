Зеленський прокоментував штурм аеропорту Махачкали натовпом антисемітів

Президент Володимир Зеленський вважає масові заворушення в аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ) ввечері 29 жовтня наслідком укорінення антисемітизму в російському суспільстві. Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Жахливі відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі – це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада", - прокоментував він.

Глава української держави нагадав, зокрема, що за останній рік російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дозволив собі низку антисемітських висловлювань, а також антисемітські образи використовував і президент РФ Володимир Путін.

За його оцінкою, і для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою, зокрема антисемітські заяви російських ідеологів спричинила й нинішня ескалація на Близькому Сході.

"Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті", - заявив Зеленський, не пояснивши, до кого саме звертається.

Зазначимо, що за повідомленнями ЗМІ, ввечері в неділю перед аеропортом Махачкали зібрався натовп агресивно налаштованих чоловіків, деякі з яких мали прапори Палестини.

Після кількох годин вони змогли прорватися й захопити будівлю аеропорту, вишукуючи у його приміщеннях та виїжджаючих авто "євреїв", які нібито могли заховатися після прильоту з Тель-Авіва, та навіть прорвалися на злітно-посадкову смугу й намагалися проникнути в сам літак. Зрештою аеропорт був закритий для прибуття нових рейсів, а для придушення заворушень туди направили спецназ.

У свою чергу, ізраїльська влада випустила заяву, в якій заявила, що "з граничною серйозністю" ставиться до спроб заподіяти шкоду ізраїльським громадянам та євреям "будь-де".

"Апарат прем'єр-міністра, Міністерство закордонних справ та Рада національної безпеки стежать за розвитком подій на півдні Росії, в Дагестані. Ізраїль очікує, що російська влада захищатиме благополуччя всіх ізраїльських громадян і євреїв, де б вони не знаходилися, і вживуть рішучих заходів проти учасників заворушень та дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян", - сказано в ньому.