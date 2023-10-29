Зеленский прокомментировал штурм аэропорта Махачкалы толпой антисемитов

Президент Владимир Зеленский считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы (Дагестан, РФ) вечером 29 октября следствием укоренения антисемитизма в российском обществе. Об этом он написал в своем X(Twitter).

"Ужасные видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива. Это не редкий случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью", - прокомментировал он.

Глава украинского государства напомнил, в частности, что за последний год российский министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе ряд антисемитских высказываний, а также антисемитские оскорбления использовал и президент РФ Владимир Путин.

По его оценке, и для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является привычным делом, в частности, антисемитские заявления российских идеологов вызвала и нынешняя эскалация на Ближнем Востоке.

"Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти", - заявил Зеленский, не объяснив, однако, к кому именно обращается.

Отметим, что по сообщениям СМИ, вечером в воскресенье перед аэропортом Махачкалы собралась толпа агрессивно настроенных мужчин, некоторые из которых имели флаги Палестины.

Спустя нескольких часов они смогли прорваться и захватить здание аэропорта, выискивая в его помещениях и выезжающих автомобилях "евреев", которые якобы могли скрыться по прилету из Тель-Авива, и даже прорвались на взлетно-посадочную полосу и пытались проникнуть в самолет. В итоге аэропорт был закрыт для прибытия новых рейсов, а для подавления беспорядков туда направили спецназ.

В свою очередь, израильские власти выпустили заявление, в котором заявили, что "с предельной серьезностью" относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям "где бы то ни было".

"Аппарат премьер-министра, Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности следят за развитием событий на юге России, в Дагестане. Израиль ожидает, что российские власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и примут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - сказано в нем.