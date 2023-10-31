В ISW объяснили, почему Путин обвинил Украину в беспорядках в Махачкале

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на антисемитские протесты в Дагестане 29 октября, обвинив Украину в попытке "спровоцировать погромы в России" под руководством Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин во время встречи с членами Совбеза РФ 30 октября заявил, что демонстрации в Махачкале "инспирированы, в том числе через социальные сети, с территории Украины западными спецслужбами".

Путин добавил, что Запад пытается использовать региональные конфликты, чтобы сломать Россию изнутри, и поручил региональным властям предпринять "решительные, своевременные и четкие действия по защите конституционного строя России, прав и свобод граждан.

При этом Путин не уточнил, какие именно меры будет предпринимать Россия для разрешения межрелигиозных конфликтов и антисемитизма в России.

"Официальные лица Кремля во многом повторяли подобные заявления до выступления Путина и воздерживались от прямого осуждения участников беспорядков, и нарратив Кремля об иностранном участии в беспорядках, вероятно, является попыткой отвлечься от международной критики антисемитизма и роста враждебности к этническим и религиозным меньшинствам", - отмечают в ISW.

Там обращают внимание на то, что только несколько российских официальных лиц прямо осудили участников беспорядков и региональные власти за игнорирование антисемитских настроений в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики предали российских военных, воюющих в Украине, "играя на врага", и отметил, что ему стыдно за беспорядки. Депутат Госдумы России Василий Власов подверг критике власти Дагестана за игнорирование антисемитских настроений и беспорядков. Власов добавил, что региональных чиновников нужно уволить с должностей за то, что они не предупредили беспорядки.

По мнению аналитиков ISW, беспорядки 29 октября в Дагестане подчеркивают растущую радикализацию и фракционность российского общества вследствие гипернационалистических идеологий, усилившихся войной в Украине.

Так, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил, что события в Махачкале являются одними из проявлений радикализации российского общества в результате войны в Украине и окружающей среды. Сартс заявил, что российские СМИ разжигали ненависть к украинцам, Западу и Израилю, и отметил, что многие погибшие российские военнослужащие, воевавшие во время полномасштабного вторжения России в Украину, происходили из Дагестана.

Один российский блогер также намекнул, что попытки Кремля обвинить в беспорядках иностранные психологические и информационные операции позволяют российским чиновникам избежать ответственности за содействие усилению радикальных настроений среди российского мусульманского населения.

"Гипернационалистические идеологии, поддерживаемые Кремлем как оправданием войны, имеют внутренние последствия для России, особенно в общинах этнических меньшинств", - подчеркнули в ISW.

Реакция Украины на обвинения в причастности к погромам в Махачкале

МИД Украины отреагировало на обвинения РФ в причастности к погромам против израильтян в Махачкале. Там отметили, что угрозы насилия над евреями являются результатом российской государственной пропаганды, которая на протяжении десятилетий выращивала у россиян чувство ненависти к другим нациям.

"События в Махачкале отражают глубоко укорененный антисемитизм российских элит и общества. Угрозы расправиться с евреями - следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувства ненависти к другим народам", - заявил спикер МИД Олег Николенко .

Он добавил, что обвинения российского МИД в причастности Украины к событиям в Дагестане безосновательны.

"Это попытка переложить вину с себя на других. Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно выступить против проявлений расизма в России и где угодно в мире", - резюмировал Николенко.

В США отреагировали на события в Махачкале

Спикер Госдепа Мэтью Миллер отреагировал на заявления России о якобы причастности Украины к событиям в Дагестане.

"Я видел их комментарии по обвинениям Украины - это абсурд, очевидно", - говорит он.

Госдеп США также призвал российские власти публично осудить насильственные погромы.

"Я видел видео, как, думаю, и вы. Мне это выглядело как погромы. Мы призываем российские власти публично осудить эти насильственные протесты, чтобы привлечь к ответственности всех привлеченных и убедиться в безопасности израильтян и евреев в России", - говорит Миллер.

Антисемитские демонстрации в Дагестане

В воскресенье, 29 октября, в аэропорту столицы Дагестана Махачкали несколько тысяч человек вышли на протесты против самолета с израильтянами. Митингующие скандировали лозунги в поддержку Палестины и выкрикивали "Смерть евреям".

30 октября российские правоохранители подавили антисемитские беспорядки в Махачкале и навели порядок в местном аэропорту, задержав 60 участников беспорядков.

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в разжигании антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы "бандеровцев из Украины".

Меликов связал антисемитские акции в республике с Telegram-каналом "Утро Дагестана", который призвал к бунту и якобы "администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами".

Президент Владимир Зеленский считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы (Дагестан, РФ) вечером 29 октября укоренением антисемитизма в российском обществе.

Глава украинского государства напомнил, в частности, что за последний год российский министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе целый ряд антисемитских высказываний, а также антисемитские оскорбления использовал и лидер РФ Владимир Путин.