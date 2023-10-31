В ISW пояснили, чому Путін звинуватив Україну у заворушеннях у Махачкалі

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на антисемітські протести в Дагестані 29 жовтня, звинувативши Україну в спробі "спровокувати погроми в Росії" під керівництвом Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін під час зустрічі з членами Радбезу РФ 30 жовтня заявив, що демонстрації в Махачкалі "інспіровані, в тому числі через соціальні мережі, з території України західними спецслужбами".

Путін додав, що Захід намагається використовувати регіональні конфлікти, щоб зламати Росію зсередини, і доручив регіональній владі вжити "рішучих, своєчасних і чітких дій щодо захисту конституційного ладу Росії, прав і свобод громадян.

При цьому Путін не уточнив, які саме заходи буде вживати Росія для вирішення міжрелігійних конфліктів і антисемітизму в Росії.

"Офіційні особи Кремля багато в чому повторювали подібні заяви до виступу Путіна та утримувались від прямого засудження учасників заворушень, і наратив Кремля про іноземну участь у заворушеннях, ймовірно, є спробою відволіктися від міжнародної критики антисемітизму та зростання ворожості до етнічних і релігійних меншин у Росії", - зауважують в ISW.

Там звертають увагу на те, що лише декілька російських офіційних осіб прямо засудили учасників заворушень і регіональну владу за ігнорування антисемітських настроїв у Дагестані.

Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що бойовики зрадили російських військових, які воюють в Україні, "граючи на ворога", і зазначив, що йому соромно за заворушення. Депутат Держдуми Росії Василь Власов розкритикував владу Дагестану за ігнорування антисемітських настроїв і заворушень. Власов додав, що регіональних чиновників потрібно звільнити з посад за те, що вони не вчасно попередили заворушення.

На думку аналітиків ISW, заворушення 29 жовтня в Дагестані підкреслюють зростаючу радикалізацію та фракційність російського суспільства внаслідок гіпернаціоналістичних ідеологій, які посилила війна в Україні.

Так, директор Центру передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс заявив, що події в Махачкалі є одними з проявів радикалізації російського суспільства внаслідок війни в Україні та навколишнього медійного середовища. Сартс заявив, що російські ЗМІ розпалювали ненависть до українців, Заходу та Ізраїлю, і зазначив, що багато загиблих російських військовослужбовців, які воювали під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, походили з Дагестану.

Один російський блогер так само натякнув, що намагання Кремля звинуватити в заворушеннях іноземні психологічні та інформаційні операції дозволяють російським чиновникам уникнути відповідальності за сприяння посиленню радикальних настроїв серед російського мусульманського населення.

"Гіпернаціоналістичні ідеології, які підтримує Кремль як виправдання війни, мають внутрішні наслідки для Росії, особливо в громадах етнічних меншин", - підкреслили в ISW.

Реакція України на звинувачення щодо причетності до погромів у Махачкалі

МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі. Там зазначили, що загрози вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй.

"Події в Махачкалі віддзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт і суспільства. Погрози розправитися з євреями - наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін і міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що звинувачення російського МЗС щодо причетності України до подій у Дагестані є безпідставним.

"Це спроба перекласти вину з себе на інших. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота повинна рішуче виступити проти проявів расизму в Росії та будь-де у світі", - резюмував Ніколенко.

У США відреагували на події в Махачкалі

Речник Держдепу Метью Міллер відреагував на заяви Росії про нібито причетність України подій в Дагестані.

"Я бачив їхні коментарі зі звинуваченнями України - це абсурд, очевидно", - каже він.

Держдеп США також закликав російську владу публічно засудити насильницькі погроми.

"Я бачив відео, як, думаю, і ви. Мені це виглядало як погроми. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, щоб притягнути до відповідальності всіх залучених і щоб переконатись у безпеці ізраїльтян і євреїв у Росії", - каже Міллер.

Антисемітські демонстрації у Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі кілька тисяч людей вийшли на протести проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини та викрикували "Смерть євреям".

30 жовтня російські правоохоронці придушили антисемітські заворушення в Махачкалі та навели порядок на місцевому аеропорту, затримавши 60 учасників заворушень.

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали "бандерівців з України".

Меліков пов'язав антисемітські акції у республіці із Telegram-каналом "Утро Дагестана", який закликав до бунту та нібито "адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями".

Президент Володимир Зеленський вважає масові заворушення в аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ) ввечері 29 жовтня наслідком укорінення антисемітизму в російському суспільстві.

Глава української держави нагадав, зокрема, що за останній рік російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дозволив собі низку антисемітських висловлювань, а також антисемітські образи використовував і лідер РФ Володимир Путін.