Початок погромів у РФ - питання часу: Данілов про події у Дагестані

Антисемітські демонстрації та погроми, що сталися у Махачкалі в Дагестані, швидше за все розширюватимуть географію на території Російської Федерації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти Путіна про євреїв — тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції Кремля", - зауважив Данілов.

На його думку, жоден єврей чи громадянин Ізраїлю не може почуватися в Росії в безпеці.

"Початок в РФ чорносотенських погромів — питання часу. Росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу", - переконаний Данілов.

Антисемітські демонстрації у Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі кілька тисяч людей вийшли на протести проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини та викрикували "Смерть євреям". У результаті інциденту постраждали понад 20 людей, 60 учасників затримала поліція.

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали "бандерівців з України".

Меліков пов'язав антисемітські акції у республіці із Telegram-каналом "Утро Дагестана", який закликав до бунту та нібито "адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями".

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), триваючі антисемітські демонстрації в Республіці Дагестан та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає масові заворушення в аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ) ввечері 29 жовтня наслідком укорінення антисемітизму в російському суспільстві.

Глава української держави нагадав, зокрема, що за останній рік російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дозволив собі низку антисемітських висловлювань, а також антисемітські образи використовував і лідер РФ Володимир Путін.