Начало погромов в РФ – вопрос времени: Данилов о событиях в Дагестане

Антисемитские демонстрации и погромы в Махачкале в Дагестане, скорее всего, будут расширять географию на территории Российской Федерации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия с ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки Путина о евреях — все это набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", - отметил Данилов.

По его мнению, ни один еврей или гражданин Израиля не может чувствовать себя в России в безопасности.

"Начало в РФ черносотенских погромов — вопрос времени. Россия все равно ненавидит все выбирающие свободу народы", - убежден Данилов.

Антисемитские демонстрации в Дагестане

В воскресенье, 29 октября, в аэропорту столицы Дагестана Махачкале несколько тысяч человек вышли на протесты против самолета с израильтянами. Митингующие скандировали лозунги в поддержку Палестины и выкрикивали "Смерть евреям". В результате инцидента пострадали более 20 человек, 60 участников задержала полиция.

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в разжигании антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы "бандеровцев из Украины".

Меликов связал антисемитские акции в республике с Telegram-каналом "Утро Дагестана", который призвал к бунту и якобы "администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами".

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), продолжающиеся антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

Президент Владимир Зеленский считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы (Дагестан, РФ) вечером 29 октября укоренением антисемитизма в российском обществе.

Глава украинского государства напомнил, в частности, что за последний год российский министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе целый ряд антисемитских высказываний, а также антисемитские оскорбления использовал и лидер РФ Владимир Путин.