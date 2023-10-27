Данилов рассказал, что изменится для Украины после смерти Путина

Смерть российского диктатора Владимира Путина или его двойников не изменит страну-агрессора РФ, для этого могут понадобиться годы.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию " Фокус ".

Он прокомментировал недавно распространившуюся в сети информацию о том, что у Путина случился сердечный приступ, но его удалось вернуть к жизни.

"Надо понимать, о каком Путине идет речь, ведь доподлинно известно о его двойниках. Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин тоже. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее", – отметил Данилов.

По его мнению, Путин никогда не был здоровым, особенно тогда, когда принимал решение нападать на Украину, но это вопрос времени, когда Господь заберет его к себе.

"Но если кто-то считает, что после смерти Путина все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что россияне ненавидят украинцев и считают, что Украина должна исчезнуть с карты мира.

"Исторический процесс фрагментации России, который запустил Путин 24 февраля 22 года, а на самом деле еще раньше — в 2008 году, когда напал на Грузию, сейчас будет постепенно набирать обороты. Как страну их уже ничего не спасет. Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, касающиеся РФ, происходят через посредничество Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", - подчеркнул Данилов.

Как реагируют на вероятную смерть Путина

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, когда умрет Путин, действительно умрет, то мы об этом узнаем не из анонимных телеграмм-каналов.

"Достаточно обернуться в прошлое, не только советское, любое прошлое любой диктатуры, чтобы увидеть будущее Путина. Труп в дерьме, к которому боятся приблизиться. А еще больше боятся признать вслух, что труп уже труп. Не будет "Лебединого озера" ". Первые часы, если не дни будет много "белого шума". А потом, кто-то кто еще не убежал, выйдет с коротеньким и сухим сообщением о потере "великого лидера современности". Так будет. Возможно, гораздо раньше, чем оно запланировано. Потому что кроме откровенно плохого здоровье многие других факторов. Поэтому, эту радостную новость мы точно увидим. Но, не сейчас и не так", - убежден Андрющенко.

У Путина рак

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.

"Конечно. Он болен долго, очень долго", - заявил Буданов, отвечая на вопрос, болен ли Путин.

Главный разведчик Украины подчеркнул, что в отличие от всех остальных, думающих о возможных болезнях главы Кремля, ГУР МО точно знает, что у российского диктатора рак.

"Мы просто знаем это", – заверил Буданов.