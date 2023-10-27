Данілов розповів, що зміниться для України після смерті Путіна

Смерть російського диктатора Володимира Путіна, або його двійників не змінить країну-агресора РФ, для цього можуть знадобиться роки.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Фокус".

Він прокоментував інформацію, яка нещодавно поширилася у мережі, про те що у Путіна стався серцевий напад, але його вдалося повернути до життя.

"Треба розуміти, про якого Путіна йдеться, адже достеменно відомо про його двійників. Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше", - зазначив Данілов.

На його думку, Путін ніколи не був здоровим, особливо тоді, коли приймав рішення нападати на Україну, але це питання часу, коли Господь забере його до себе.

"Але якщо хтось вважає, що після смерті Путіна все закінчиться, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це", - підкреслив Данілов.

Він зауважив, що росіяни ненавидять українців і вважають, що Україна має зникнути з мапи світу.

"Історичний процес фрагментації Росії, який запустив Путін 24 лютого 22 року, а насправді ще раніше — у 2008 році, коли напав на Грузію, зараз поступово буде набирати обертів. Як країну їх вже нічого не спасе. Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються РФ, відбуваються за посередництвом Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", - наголосив Данілов.

Як реагують на можливу смерть Путіна

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, коли помре Путін, насправді помре, то ми про це дізнаємось не з анонімних телеграм-каналів.

"Достатньо обернутись в минуле, не лише радянське, будь-яке минуле будь-якої диктатури, аби побачити майбутнє Путіна. Труп в лайні, до якого бояться наблизитись. А ще більше бояться визнати вголос, що труп вже труп. Не буде “Лебединого озера”. Перші години, якщо не дні буде багато “білого шуму”. А потім, хтось хто ще не втік, вийде з коротесеньким та сухим повідомленням про втрату “великого лідера сучасності”. Так буде. Можливо, набагато раніш, аніж воно собі запланувало. Бо окрім відверто погано здоров’я багато інших чільників. Тому, цю радісну новину ми точно побачимо. Але, не зараз та не так", - переконаний Андрющенко.

У Путіна рак

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з Росією.

"Звичайно. Він хворий довго, дуже довго", - заявив Буданов, відповідаючи на питання, чи хворий Путін.

Головний розвідник України наголосив, що на відміну від всіх інших, які гадають про можливі хвороби очільника Кремля, ГУР МО точно знає, що у російського диктатора рак.

"Ми просто знаємо це", - запевнив Буданов.