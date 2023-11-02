Окупанти готуються до "м’ясних штурмів" Авдіївки – ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, стверджував, що російські війська поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від міста на користь потужного вогню з непрямої наводки по українських передових позиціях і поблизу тилових районів.

"Можливо, російські війська намагаються блокувати українські сили у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною та артилерійською підготовкою до поля бою перед новою хвилею російських нападів", - зауважують в ISW.

Інші військові блогери також охарактеризували поточні російські операції як "підготовчу підтримку", імовірно, для подальших атак.

Речник Таврійського угруповання ЗСУ полковник Олександр Штупун 30 жовтня також заявив, що російські війська готуються до "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки та тренують штурмові підрозділи "Шторм-З", який складається із завербованих засуджених.

"Можливо, російські війська готуються до переходу до таких фронтових ударів на чолі з піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня", - припускають в ISW.

Згідно даних геолокаційного проєкту GeoConfirmed, з 9 жовтня російські війська втратили щонайменше 197 бойових машин під Авдіївкою, що є найбільшою втратою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В ISW підкреслюють, що нинішня ситуація біля Авдіївки є мікрокосмом ширшої неспроможності російського Генштабу засвоїти уроки з попередніх невдалих наступальних зусиль в Україні.

"Протягом 2022 і 2023 років різні російські елементи брали участь у таких же катастрофічних механізованих атаках з піхотою на укріплені українські позиції уздовж кількох напрямків, що свідчить про те, що остаточна провина у відсутності стратегічної адаптації лежить на Генштабі", - переконані аналітики.

Вони нагадують, що раніше російські війська зазнали значних втрат в особовому складі та техніці під час невдалого наступу на Вугледар на заході Донецької області взимку 2022-2023 років. Ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, у тому числі 155-ту морську піхотну бригаду (Тихоокеанський флот), яку довелося кілька разів відновлювати через значні втрати.

Натомість підрозділи 1-го армійського корпусу "ДНР", що діяв під командуванням 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, і підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу нещодавно здійснили аналогічні дорогі механізовані штурми поблизу Авдіївки.

На думку аналітиків ISW, начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов несе повну відповідальність за цю невдачу, як головний командувач на лінії фронту.

Зауважимо, на Авдіївському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Попри зменшення штурмів через погодні умови, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів.

Наразі російські окупанти скеровують додаткові сили на фронт до Авдіївки, незважаючи на проблеми з лобовими механізованими атаками та черговим провалом спроби наступу.