Армия РФ не считает потери ради незначительных территориальных достижений, - разведка Британии

В последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 бронированных транспортных средств во время своих атак на Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что такие потери армии страны-агрессора РФ предположительно связаны с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов беспилотных летательных аппаратов и систем высокоточной артиллерии.

В ответ российские войска, вероятно, перешли к ведению штурма десантной пехотой на Авдеевском направлении.

"Как и предыдущие российские наступления, штурм Авдеевки часто характеризовался продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям среди личного состава. По всей вероятности, с начала октября Россия потеряла несколько тысяч солдат", - подчеркнули в разведке Британии.

Там добавляют, что российское командование продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений.

Заметим, по данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупационные войска готовятся к очередной волне наземных атак у Авдеевки Донецкой области, несмотря на свои большие потери.

Оккупанты пересекли железнодорожный путь вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод.