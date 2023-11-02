Разведка Британии объяснила, как уничтожение 4 ЗРК повлияет на противовоздушную оборону РФ

Страна-агрессор РФ, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности в результате украинских ударов за последнюю неделю.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 26 октября российские СМИ сообщили, что три российских пусковых установки SA-21 были уничтожены в Луганской области.

Кроме того, украинские источники сообщают о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.

По данным британской разведки, высокотехнологичные зенитно-ракетные комплексы большой дальности играют немаловажную роль в военной стратегии РФ.

По мнению разведчиков, недавние потери РФ показывают, что российская система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, вероятно, увеличит и без того значительную нагрузку на системы и операторов.

"Существует реальная возможность того, что когда Россия заменит уничтоженные системы в Украине, она ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах", - подчеркнули в разведке.

Как сообщили 2 ноября в пресс-службе ВСУ, авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 состава боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщали, что российские малые односторонние беспилотные авиационные системы Lancet (БПЛА OWA) являются, скорее всего, одними из самых эффективных новых беспилотников, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев.