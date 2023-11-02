Розвідка Британії пояснила, як знищення 4 ЗРК вплине на протиповітряну оборону РФ

Країна-агресор РФ, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) великої дальності внаслідок українських ударів за останній тиждень.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки SA-21 були знищені в Луганській області.

Крім того, українські джерела повідомляють про додаткові втрати російської протиповітряної оборони в Криму.

За даними британської розвідки, високотехнологічні зенітно-ракетні комплекси великої дальності відіграють важливу роль у військовій стратегії РФ.

На думку розвідників, нещодавні втрати РФ показують, що російська система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, ймовірно, збільшить і без того значне навантаження на системи й операторів.

"Існує реальна можливість того, що, коли Росія замінить знищені системи в Україні, вона послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах", - підкреслили у розвідці.

Як повідомили 2 листопада в пресслужбі ЗСУ, авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетні комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи Lancet (БПЛА OWA) є, швидше за все, одними з найефективніших нових безпілотників, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців.