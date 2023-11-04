Армія РФ не рахує втрати заради незначних територіальних здобутків, - розвідка Британії

Протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на Авдіївку у Донецькій області.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що такі втрати армії країни-агресора РФ, ймовірно, пов'язані з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів безпілотних літальних апаратів і систем високоточної артилерії.

Натомість у відповідь російські війська, ймовірно, перейшли до ведення штурму десантною піхотою на Авдіївському напрямку.

"Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат серед особового складу. Цілком ймовірно, що з початку жовтня Росія втратила кілька тисяч солдатів", - підкреслили у розвідці Британії.

Там додають, що російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків.

Зауважимо, за даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважували, що російські окупаційні війська готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати.

Окупанти перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод.