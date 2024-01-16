Британская разведка рассказала, сможет ли армия РФ окружить Авдеевку в ближайшее время

За последнюю неделю ни армия страны-агрессора РФ, ни ВСУ не смогли добиться каких-либо значительных успехов на фронте. Главной целью оккупантов остается окружение Авдеевки.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что несмотря на достигнутый в конце декабря 2023 прогресс в захвате Марьинки, Россия не смогла извлечь стратегическую выгоду и продвинуться ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.

Как сообщают в разведке Британии, оперативное окружение Авдеевки, вероятно, останется ключевой целью армии РФ.

"Однако на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе", - констатируют в разведке.

Там добавляют, что поселок Степное на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает поставки боеприпасов и продовольствия на Авдеевское направление.

"Попытки России изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение следующей недели", - прогнозируют в разведке Британии.

Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку

За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

В ноябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.