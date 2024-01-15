Кремль завышает численность своей армии, - разведка Британии

Заявления Кремля о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек значительно преувеличены. Сейчас ряды захватчиков пополняют жители бедных и сельских регионов России.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают заявление экс-президента РФ, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч оккупантов.

"Очень возможно, что эта цифра существенно раздута", - подчеркивают в разведке.

По данным ведомства, основная мобилизационная нагрузка припадает на более бедные регионы и сельскую местность страны-агрессора.

"В своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 г. разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией. Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года" – сообщают в разведке.

Заметим, армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.

Мобилизация в РФ

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессорки активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии , работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Пока в Кремле еще не приняли решения об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

Как считают эксперты, до президентских выборов 2024 г. новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.

Путин увеличил численность армии РФ

Напомним, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн.

Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.

"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии", - подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).