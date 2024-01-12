Британская разведка рассказала, как ВСУ уничтожают армию РФ на левом берегу Херсонской области

Украинские военные на левом берегу реки Днепр Херсонской области используют FPV-дроны, наносящие удары российским оккупантам.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что украинские силы используют FPV-дроны вместе с артиллерией для атаки транспортных средств армии РФ.

Британская разведка ссылается на информацию от российского военкора, который говорит, что 90% российской техники были уничтожены в районе поселка Крынки Херсонской области.

"Вероятнее всего, невозможность России противостоять FPV-дронам связана с нехваткой российских средств электронной борьбы в этом регионе", - отмечают в разведке Британии.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области и перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области.

А 13 ноября кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (сейчас действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" восточнее Днепра, но отозвали сообщения за считанные минуты.

Украинские военные расширили зону контроля в западной части Крынок. Вместо этого оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок и возводят многоуровневые укрепления.

Министерство обороны РФ и чиновники пытаются унять истерику в российском информационном пространстве из-за украинских операций на левом берегу Днепра Херсонской области.