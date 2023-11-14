В ISW пояснили, чому пропагандисти повідомили про "перегрупування" на Херсонщині

Російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ РФ оприлюднити, а потім видалити повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині в рамках інформаційної операції, щоб змусити ЗСУ недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра.

ТАСС і РІА Новини відкликали повідомлення за лічені хвилини, а пізніше ТАСС вибачився та стверджував, що "помилково" оприлюднив свій звіт.

Російське державне видання РБК повідомило, що Міноборони Росії назвало повідомлення про перегрупування на східному березі Херсонської області "неправдивими" і "провокацією".Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання про ситуацію в Херсонській області, заявивши, що коментувати ситуацію можуть і повинні лише російські військові.

Міністерство оборони Росії при цьому не визнало втрату позицій на східному березі Дніпра. Російські військові блогери дедалі частіше повідомляють про українську активність на Лівобережжі, однак це різко контрастує з тим, що російські державні ЗМІ та російські офіційні особи постійно не визнають це.

В ISW нагадують, що російське командування не спромоглося встановити інформаційні умови поразок під час контрнаступу у Харківській області, що призвело до невдоволення в російському інформаційному просторі.

"Відкликані повідомлення про перегрупування Росії на східному березі Херсонської області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно вийшли в інформаційний простір до того, як були офіційно оприлюднені російськими військовими", - припускають в ISW.

Російське ЗМІ РБК повідомило, що в оригінальних повідомленнях ТАСС і РІА "Новини" говорилося, що начальник Генштабу Валерій Герасимов почув і погодився з аргументи командування групи "Дніпро" , яку очолює генерал-полковник Михайло Теплінський, і наказав військовим передислокуватися.

"Незважаючи на майже постійне хвилювання стосовно Херсонського напрямку з боку військових блогерів, саме російське військове командування, схоже, зайняте іншими ділянками фронту, а саме Авдіївським напрямком, де російські війська відновлюють наступальні операції", - вважають в ISW.

Натомість український військовий оглядач Костянтин Машовець 12 листопада зазначив, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося перекинути на передову додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії , підкресливши, що російська присутність у прифронтових районах Херсонської області є "обмеженою".

"Крім того, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ оприлюднити, а потім відкликати ці повідомлення в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на східному березі Херсонської області. Український Центр Національного опору 13 листопада заявив, що українські офіційні особи не помітили відведення російських сил із позицій на східному березі, і що повідомлення ТАСС і РІА Новини є частиною російської інформаційної операції з відволікання українських сил", - зауважують в ISW.

Там додають, що українські сили навряд чи приймуть будь-які рішення оперативного рівня на основі обмежених повідомлень ЗМІ про російське перегрупування, проте, якщо повідомлення є частиною інформаційної операції, вони, швидше за все, не зможуть ввести в оману українське командування.

В ISW підкреслили, що незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА Новин, реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області турбують інформаційний простір та підкреслюють, що російські медіа досі не не виробили єдину риторичну лінію про те, що відбувається на східному березі Дніпра.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Наразі українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра та утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українських військових зі східного берега річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських захисників.

Також ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.