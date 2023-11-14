В ISW объяснили, почему пропагандисты сообщили о "перегруппировке" в Херсонской области

Российское военное командование могло дать указание государственным СМИ РФ обнародовать, а затем удалить сообщение о перегруппировке войск в Херсонской области в рамках информационной операции, чтобы заставить ВСУ недооценить существующую российскую живую силу на левом берегу Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кремлевское агентство ТАСС и российское государственное СМИ РИА Новости опубликовали сообщения, в которых утверждается, что командование российской группировки войск "Днепр" (в настоящее время действует на восточном берегу Херсонской области) решило перебросить войска на неопределенные "более выгодные позиции" к востоку от Днепра.

ТАСС и РИА Новости отозвали сообщения за считанные минуты, а позже ТАСС принес извинения и утверждал, что "ложно" обнародовал свой отчет.

Российское государственное издание РБК сообщило, что Минобороны России назвало сообщение о перегруппировке на восточном берегу Херсонской области "ложными" и "провокацией". Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации в Херсонской области, заявив, что комментировать ситуацию могут и должны только российские военные .

Министерство обороны России при этом не признало потерю позиций на восточном берегу Днепра. Российские военные блоггеры все чаще сообщают об украинской активности на Левобережье, однако это резко контрастирует с тем, что российские государственные СМИ и российские официальные лица постоянно это не признают.

В ISW напоминают, что российское командование не удалось установить информационные условия поражений во время контрнаступления в Харьковской области, что привело к недовольству в российском информационном пространстве.

"Отзываемые сообщения о перегруппировке России на восточном берегу Херсонской области могут свидетельствовать о реальных дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования, которые, возможно, досрочно вышли в информационное пространство до того, как были официально обнародованы российскими военными", - предполагают в ISW .

Российское СМИ РБК сообщило, что в оригинальных сообщениях ТАСС и РИА "Новости" говорилось, что начальник Генштаба Валерий Герасимов услышал и согласился с аргументами командования группы "Днепр", которую возглавляет генерал-полковник Михаил Теплинский, и приказал военным передислоцироваться.

"Несмотря на почти постоянное волнение по Херсонскому направлению со стороны военных блоггеров, именно российское военное командование, похоже, занято другими участками фронта, а именно Авдеевским направлением, где российские войска возобновляют наступательные операции", - считают в ISW.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец 12 ноября отметил, что российское командование на Херсонском направлении отказалось перебросить на передовую дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии, подчеркнув, что российское присутствие в прифронтовых районах Херсонской области является "ограниченным".

"Кроме того, российское военное командование могло дать указание государственным СМИ обнародовать, а затем отозвать эти сообщения в рамках информационной операции, которая должна заставить украинские силы недооценить существующую российскую живую силу на восточном берегу Херсонской области. Украинский Центр Национального сопротивления 13 ноября заявил, что украинские официальные лица не заметили отвода российских сил с позиций на восточном берегу, и что сообщения ТАСС и РИА Новости являются частью российской информационной операции по отвлечению украинских сил", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что украинские силы вряд ли примут какие-либо решения оперативного уровня на основе ограниченных сообщений СМИ о российской перегруппировке, однако если сообщение является частью информационной операции, они, скорее всего, не смогут ввести в заблуждение украинское командование.

В ISW подчеркнули, что независимо от причин и обстоятельств сообщений ТАСС и РИА Новости, реакция на них свидетельствует о том, что события в Херсонской области беспокоят информационное пространство и подчеркивают, что российские медиа до сих пор не выработали единую риторическую линию о происходящем на восточном берегу Днепра.

ВСУ удалось захватить позиции на левом берегу Херсонской области

Ранее сообщалось, что подразделения двух украинских бригад морской пехоты предположительно 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Сейчас украинские военные продолжают осуществлять наступательные операции на левом берегу Днепра и удерживают позиции в одной части Крынок, несмотря на попытки России оттеснить украинских военных с восточного берега реки Днепр.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили бронетехнику на левый берег Херсонской области. Сейчас там может действовать до нескольких сотен украинских защитников.

Также ВСУ перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка в Херсонской области и создали дополнительные логистические проблемы российским оккупантам в этом направлении.