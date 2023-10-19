ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога, - ISW

Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро) і до Пойма (11 км на схід від міста Херсона та 4 км від річки Дніпро).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що дві українські «штурмові групи» висадилися на східному березі Дніпра та прорвали початкову російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки 17 жовтня. Пізніше він заявив, що російські війська відтіснили ЗСУ з цих позицій у бік річки Дніпро. Блогер стверджував, що станом на полудень 18 жовтня в Піщанівці продовжує діяти українська диверсійна група. Водночас він припустив, що російські війська утримують лише позиції на південній околиці населеного пункту.

Міністерство оборони Росії також визнало українські операції, стверджуючи, що російські сили зупинили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Підстепного (16 км на схід від Херсона) та Пойми. Інший відомий російський військовий блогер також заявив, що українські війська зайняли Пойму в ніч з 17 на 18 жовтня.

Російські пропагандисти також висловили явну стурбованість триваючою українською діяльністю на східному березі Херсонської області та представили її як частину потенційної більшої української операції.

Російські джерела повідомляли про спробу України розширити «плацдарм» на східному березі, що може бути початковим етапом більшої наступальної операції через річку Дніпро.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін так само назвав українську діяльність у Херсонській області «черговим контрнаступом» і продовжив свою типову риторику, назвавши всі українські наступальні операції невдалими.

"Занепокоєння військового керівництва РФ здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Російське командування останніми місяцями залучило відносно більшу кількість підрозділів з Херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області", - підкреслили аналітики.

В ISW наголосили, що поки українські сили не створили плацдарм на східному березі Херсонської області, придатний для подальшого маневру. Однак відзначають, що відомі російські джерела обговорюють українську активність на східному березі як більш масштабну, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку.

Зауважимо, Генштаб ЗСУ у своєму зведенні побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра − зокрема, серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказане село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи.

"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW) у серпні, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, проте ці позиції ще не є плацдармом.

У Міноборони України тоді підтвердили, що на лівому березі Дніпра "певні підрозділи виконали певне завдання", не уточнивши яке саме.

Також у серпні Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові прорвали оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад.