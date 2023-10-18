В ISW розповіли, як ракети ATACMS змінять ситуацію на полі бою

Наявність у України далекобійних американських ракет ATACMS може значно вплинути на ситуацію на полі бою. Нова зброя в руках ЗСУ становить небезпеку для російської авіації і складів з боєприпасами у російському тилу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

Зазначається, що 17 жовтня Україна вперше застосувала надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб завдати удару по російських цілях на окупованій території України.

The Wall Street Journal та інші західні ЗМІ підтвердили, що США «таємно» надали Україні ATACMS і повідомили, що українські сили вже використовували ATACMS для ударів по контрольованих Росією аеродромах в окупованому Бердянську Запорізької області та місті Луганськ.

Президент України Володимир Зеленський також заявив у своєму нічному зверненні 17 жовтня, що ATACMS «зарекомендували себе», але не назвав, де саме їх застосували. Натомість численні російські джерела стверджували, що українські сили використовували ATACMS під час удару по Бердянську. Крім того, різні російські джерела поширили зображення касетних суббоєприпасів ATACMS M74, знайдених на місці удару в Бердянську.

"Ймовірно, США таємно передали системи ATACMS, щоб забезпечити оперативну раптовість українських сил, і загальний шок у російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту", - зауважують аналітики.

Удари по летовищах у Бердянську та Луганську - перше використання ракет ATACMS

Командування Сил спеціальних операцій України повідомило, що в результаті ударів було знищено дев'ять російських гелікоптерів різних моделей, інші невстановлені спецзасоби, зенітну ракетну установку, склад боєприпасів та пошкоджено інфраструктуру злітно-посадкової смуги.

Повідомляється, що на кадрах з аеродрому Бердянськ видно сильні пожежі та вибухи через продовження детонації боєприпасів на складі.

"Українські удари по оперативно значущих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту. Зокрема, російські війська використовували гвинтокрили з аеродрому Бердянськ у перші місяці українського контрнаступу у Запорізькій області, що дало великий ефект проти великих механізованих українських штурмів", - зазначають аналітики.

Вони прогнозують, що ракети великої дальності ATACMS дозволять українським силам наносити удари по російських аеродромах та знищувати російські літаки та інші засоби.

"Імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій. Передислокація літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, ймовірно, вплине на час перебування російської авіації для підтримки операцій", - підкреслюють аналітики.

Прибуття ракет великої дальності ATACMS: реакція пропагандистів

Російський інформаційний простір висловив широко поширене побоювання щодо використання ATACMS. Пропагандисти зауважили, що удари по аеродромах міста Бердянськ і Луганськ стали одними із найбільш руйнівних українських ударів по російськім цілям з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Російські пропагандисти вважають використання ATACMS причиною серйозності удару та висловлювали побоювання, що російське командування не зможе досить швидко адаптуватися до нової ракетної загрози.