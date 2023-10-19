ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага, - ISW

Подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонщины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Известный российский военный блоггер утверждал, что две украинские «штурмовые группы» высадились на восточном берегу Днепра и прорвали начальную российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки 17 октября. Позже он заявил, что российские войска оттеснили ВСУ с этих позиций в сторону реки Днепр. Блогер утверждал, что по состоянию на полдень 18 октября в Песчановке продолжает действовать украинская диверсионная группа. В то же время, он предположил, что российские войска удерживают только позиции на южной окраине населенного пункта.

Министерство обороны России также признало украинские операции, утверждая, что российские силы остановили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Подстепного (16 км к востоку от Херсона) и Поймы. Другой известный российский военный блоггер также заявил, что украинские войска заняли Пойму в ночь с 17 на 18 октября.

Российские пропагандисты также выразили явную озабоченность продолжающейся украинской деятельностью на восточном берегу Херсонской области и представили ее как часть потенциальной большей украинской операции.

Российские источники сообщали о попытке Украины расширить плацдарм на восточном берегу, что может быть начальным этапом большей наступательной операции через реку Днепр.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин также назвал украинскую деятельность в Херсонской области «очередным контрнаступлением» и продолжил свою типичную риторику, назвав все украинские наступательные операции неудачными.

"Обеспокоенность военного руководства РФ способностью войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть связана с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло большое количество подразделений из Херсонского направления для поддержки оборонных операций в Запорожской области", - подчеркнули аналитики.

В ISW отметили, что пока украинские силы не создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра. Однако отмечают, что известные российские источники обсуждают украинскую активность на восточном берегу как более масштабную, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку.

Заметим, Генштаб ВСУ в своей сводке косвенно подтвердил сообщение о продвижении украинских сил на левый берег Днепра – в частности, среди населенных пунктов, по которым била российская авиация, указанное село Песчановка, расположенное на левом берегу и до которого, по данным российских блоггеров, дошли украинские морпехи.

"На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал Институт изучения войны (ISW) в августе, Вооруженные силы Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, однако эти позиции еще не являются плацдармом.

В Минобороны Украины тогда подтвердили, что на левом берегу Днепра "определенные подразделения выполнили определенную задачу", не уточнив какую именно.

Также в августе Вооруженные силы Украины совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Украинские военные прорвали оборону вглубь 800 метров и вернулись назад.