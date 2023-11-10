ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на лівому березі Херсонщині – ISW

Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 9 листопада російські військові блогери заявили, що ЗСУ встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту.

Так звані російські воєнкори стверджували, що українські війська просунулися до лісових масивів на південь від Кринок, а також атакували поблизу населених пунктів Пойма, Піщанівка та Підстепного і намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями.

Натомість український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського проїзного мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від Дніпра) і перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

Як вважають аналітики ISW, російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на триваючі українські операції в східній Херсонській області, одночасно проводячи оборонні операції в Запорізькій області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України.

"Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра", - підкреслили в ISW.

Аналітики додають, що передислокація значних частин підрозділів із Запорізької області, ймовірно, зірвала б російські оборонні операції там. Крім того, російські війська продовжують накопичувати сили для підтримки наступальних операцій під Авдіївкою та в Харківській і Луганській областях.

"Будь-яке потенційне російське передислокування на Херсонський напрямок, швидше за все, знизить здатність Росії підтримувати ці операції та зусилля", - констатують в ISW.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Наразі українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на лівому березі Дніпра та утримують позиції в одній частині Кринок, незважаючи на спроби Росії відтіснити українських військових зі східного берега річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських захисників.