Путін уникатиме теми війни в Україні під час президентської кампанії , - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російське опозиційне ЗМІ "Медуза" повідомило 8 листопада, що два джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, заявили, що президентська кампанія має на меті змалювати Путіна як лідера, який зробив Росію "острівком спокою".

Джерела видання стверджували, що рейтинг Путіна зростає після виступів, у яких він критикує Захід, і що російська державна пропаганда сприятиме цьому, дедалі частіше публікуючи історії про "труднощі" в західних країнах і нібито неспроможність Сполучених Штатів підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

Крім того, під час виборчої кампанії війна в Україні обговорюватиметься лише у разі "дуже серйозного російського успіху" на фронті, а не продовження "позиційної війни".

Повідомляється, що Путін готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця, а російські джерела постійно стверджували, що російський диктатор не буде помітно пропагувати війну в Україні.

Також підтримувана Кремлем партія "Єдина Росія" усвідомила, що використання війни в Україні у своїх виборчих кампаніях напередодні виборів до Держдуми у вересні 2023 року було неефективним і контрпродуктивним

"Проте занепокоєння в Кремлі та "Єдиній Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що вони стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах. Напередодні виборів, якщо вони відбудуться, Путін відмовиться від ідеї мобілізувати російське суспільство навколо теми війни, але збільшить витрати на пропаганду, яка необхідна для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні", - підкреслюють аналітики ISW.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамбле́я Ради Євро́пи (ПАРЄ) прийняла резолюція, яка визнає лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію - де-факто диктатурою. У документі також йдеться про те, що після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, після цього вважати його нелегітимним президентом і зупинити всі контакти з ним.