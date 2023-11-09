Путин будет избегать темы войны в Украине во время президентской кампании, - ISW

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, будет избегать тем войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Вместо этого сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российское оппозиционное СМИ "Медуза" сообщило 8 ноября, что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что президентская кампания имеет целью изобразить Путина как лидера, сделавшего Россию "островком спокойствия".

Источники издания утверждали, что рейтинг Путина растет после выступлений, в которых он критикует Запад, и что российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособность Соединенных Штатов поддерживать Украину и Израиль одновременно.

Кроме того, во время избирательной кампании война в Украине будет обсуждаться только в случае "очень серьезного российского успеха" на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

Сообщается, что Путин готовится объявить о своей предвыборной кампании в этом месяце, а российские источники постоянно утверждали, что российский диктатор не будет заметно пропагандировать войну в Украине.

Также поддерживаемая Кремлем партия "Единая Россия" осознала, что использование войны в Украине в своих избирательных кампаниях накануне выборов в Госдуму в сентябре 2023 года было неэффективным и контрпродуктивным.

"Однако беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что они сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах. Накануне выборов, если они состоятся, Путин откажется от идеи мобилизовать российское общество вокруг темы войны, но увеличит расходы на пропаганду, которая необходима для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине", - подчеркивают аналитики ISW.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая признает лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина диктатором, а Россию - де-факто диктатурой. В документе также говорится, что после того, как истечет президентский срок Путина, в марте следующего года, после этого считать его нелегитимным президентом и остановить все контакты с ним.